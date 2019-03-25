banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99503
ALTIN
239.581
DOLAR
5.6483
STERLİN
7.4471
EURO
6.3906
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
BIÇAKLI: “TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ”
Yazgül tutuksuz yargılanacak
YAZGÜL TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kalıp tahtası hırsızlığının zanlısı tutuklandı
KALIP TAHTASI HIRSIZLIĞI
Aslan tutuklu yargılanacak
ASLAN TUTUKLU YARGILANACAK
banner307

Trafikte bir haftada 68 kaza, 30 yaralı

Trafikte bir haftada 68 kaza, 30 yaralı

25 Mart 2019 Pazartesi 11:22
Trafikte bir haftada 68 kaza, 30 yaralı

KAZALARDA 433 BİN TL’LİK MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

KKTC’de son bir haftada meydana gelen toplam 68 trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Polisin 18 - 24 Mart tarihleri arasındaki süreyi kapsayan raporuna göre, trafik kazalarının 21’i süratli araç kullanmak, 16’sı yakın takip, 15’i kavşakta durmamak, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak ve 6’sı diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarı ise 433 bin 100 TL olarak açıklandı.

Trafik kazalarının 26’sı Lefkoşa’da, 13’ü Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 5’i Güzelyurt’ta ve 5’i İskele’de meydana geldi.

KONTROL EDİLEN 6 BİN 990 SÜRÜCÜDEN 790’I RAPOR EDİLDİ

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 990 araç sürücüsü kontrol edilirken, 790 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 208’i süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 66’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 37’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 27’si alkollü araç kullanmak, 87’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 46’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 27’si muayenesiz araç kullanmak, 45’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 200’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Son Güncelleme: 25.03.2019 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Yönetimi, Daü İçin Gelen Japon Bilim Adamını Adaya Sokmadı
Rum Yönetimi, Daü İçin Gelen Japon Bilim Adamını Adaya Sokmadı
Meclis Genel Kurulu Sona Erdi...nami: “sabit Tarifede Saat Başı Kilowatt Ücreti 98 Kuruş”
Meclis Genel Kurulu Sona Erdi...nami: “sabit Tarifede Saat Başı Kilowatt Ücreti 98 Kuruş”
Burcu:
Burcu: "cumhurbaşkanımız Haksız Biçimde İtham Ediliyor"
Sosyal Dönüşüm Hedefiyle Arabahmet Bölgesine Çalışma Başlatıldı
Sosyal Dönüşüm Hedefiyle Arabahmet Bölgesine Çalışma Başlatıldı
Mağusa Kültür Derneği’nin Lead Projesi Mağusa’da İşsizlikle Mücadeleyi Amaçlıyor
Mağusa Kültür Derneği’nin Lead Projesi Mağusa’da İşsizlikle Mücadeleyi Amaçlıyor
Özyiğit: “Mutlaka okuyun, okuduğunuzu sorgulayın”
Özyiğit: “Mutlaka okuyun, okuduğunuzu sorgulayın”
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
“mimarca MekÂn Anlatımı 2018” Kompozisyon Yarışması Sonuçları Açıklandı
“mimarca MekÂn Anlatımı 2018” Kompozisyon Yarışması Sonuçları Açıklandı
“alsancak Lapta Çocuklar İçin Yürüyor, Lapta - Alsancak- Karşıyaka Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor”
“alsancak Lapta Çocuklar İçin Yürüyor, Lapta - Alsancak- Karşıyaka Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor”
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim