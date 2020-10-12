Trafikte 891 sürücü hakkında ileri işleme gidildi

Ülke genelinde trafikte son bir haftada yapılan denetimlerde toplam 891 araç sürücüsü rapor edildi.

Polise göre, söz konusu dönemde kontrol edilen 6 bin 76 araç sürücüsünden 891’i hakkında ileri işleme gidildi. Süratten 323, tehlikeli sürüşten 7, dikkatsiz sürüş 28, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 71, sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan 17, alkollü araç kullanmaktan 23, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan 138, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 57, trafik ışıklarına uymamaktan 1, muayenesiz araç kullanmaktan 26, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan 34, "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmaktan 2, "b" özel işletme izinsiz araç kullanmaktan 4, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan 4 ve 156 diğer trafik suçlarından rapor edildi.

TRAFİK KAZALARI

Söz konusu dönemde 56 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 11 kişi yaralandı.

Kazaların 16’sı süratli araç kullanmak, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 8’i kavşakta durmamak, 11’i yakın takipten meydana gelirken; 24’ü Lefkoşa, 10’u Gazimağusa, 19’u Girne, 1’i Güzelyurt, 2’si de İskele’de kaydedildi.