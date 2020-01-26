Trafikde dehşet saçtı otomobilini bırakıp kaçtı

Ergün YAHAT

26.1.2020 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Gazimağusa'da 28. Tümen Caddesi üzerinde, kimliği mechul KA 483 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada önce, o esnada cadde üzerinde dikkatsizce geri geri seyreden Gönül Süzen (K-22) yönetimindeki FJ 557 plakalı araca, ardından yine cadde üzerinde dikkatsizce geri geri seyreden Hacı Karadağ (E-26) yönetimindeki KZ 451 plakalı araca, akabinde yolun sağında park halinde bulunan NR 451 plakalı araca ve yoluna devam ederek cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Yahya Karabulut (E-31) yönetimindeki JM 900 plakalı araca çarpıp aracını olay yerinde bırakarak kaçmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan NR 451 plakalı araç ise önünde park halinde bulunan JF 547 plakalı araca çarpmıştır. Kaza mahallinden ayrılan KA 483 plakalı araç sürücüsü aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.