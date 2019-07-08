banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98515
ALTIN
258.365
DOLAR
5.7168
STERLİN
7.1607
EURO
6.4205
Uyuşturucu zanlıları: Pişmanık
UYUŞTURUCU ZANLILARI: PİŞMANIK
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Yılmazköy’deki kazada yaralıların ismi açıklandı!
Son Dakika
YILMAZKÖY’DEKİ KAZADA YARALILARIN İSMİ AÇIKLANDI!
banner306

Trafik Kazalarını Önleme Derneği: “trafikte Uyuşturucu Testleri Başlatılmalı”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun “uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanan sürücülerin denetimi ve tespiti konusunda yasal düzenleme” yapılmasını karara bağladığına işaret ederek, bu uygulamanın gecikmeden başlatılmasını istedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği: “trafikte Uyuşturucu Testleri Başlatılmalı”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun “uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanan sürücülerin denetimi ve tespiti konusunda yasal düzenleme” yapılmasını karara bağladığına işaret ederek, bu uygulamanın gecikmeden başlatılmasını istedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 07:48
Trafik Kazalarını Önleme Derneği: “trafikte Uyuşturucu Testleri Başlatılmalı”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun “uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanan sürücülerin denetimi ve tespiti konusunda yasal düzenleme” yapılmasını karara bağladığına işaret ederek, bu uygulamanın gecikmeden başlatılmasını istedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı yazılı açıklamasında, sürücülerde uyuşturucu testi yapılabilmesi için gerekli cihazın 2013’te Devlet Kimya Laboratuvarı’na alındığını ancak bu konuda bir ilerleme yapılmadığını, yapılmak istenmediğini veya yapılmasının engellendiğini savundu.

Avcı,“Mayıs 2019 da yürürlüğe girmesi gereken ancak yürürlüğe girmesi Ocak 2020 ye ertelenen Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nde alkol ve/veya uyuşturucu bağlılığı ve/veya aşırı kullanımı tanısı konan kişilere ehliyet verilmez, yenilenmez ve ehliyeti iptal edilir yazar.

Sürücülerde uyuşturucu testi yapılmayan bir ülkede uyuşturucu ile ciddi şekilde her koldan mücadele edildiği söylenemez düşüncesindeyiz” dedi.

YOLLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Mehmet Avcı, yollarda meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan trafik kazaları ve can kayıplarının son günlerde hat safhaya çıktığını ifade ederek, yollardaki kural tanımazlığa dikkat çekti.

Son dört yılda yollarda trafik ve yol güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve yolda güvenliği hissettiren önlemlerin alınmaması dikkat çekici olduğunu belirten Avcı, yollarda alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Polis Müdürlüğüne alınan sekiz adet hız tespit kameralı anayol devriyesi araçlarının24 saat /gün olarak tüm anayollarımızda denetim ve devriye yapması, Yollarda emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemlerinin denetlenmesi caydırıcı olmalıdır, Çocuk koruma koltuğu olmayan araçlarının yoluna çocukla birlikte devam etmesi engellenmelidir, Ehliyetsiz sürüş cezalarının Davasız halledilebilecek trafik suçları listesinden çıkarılarak, mahkemeye sevk edilmesi, Ehliyetsiz kullanılan araca emare olarak el konmalı, Ehliyetsiz araç kullanan çocukları etraftaki her insanın bildiği gerçeği vardır.İnsanlık namına polise bildirilmesi gerekmektedir. Muhtarlar, köylerdeki polisler ve duyarlı vatandaşlar bunu görev olarak algılamalıdırlar.Alkol tesiri altında araç kullanma cezası Davasız halledilebilecek trafik suçları listesinden çıkarılarak üç gün içinde, mahkemeye çıkarılması, hapislik ceza ve kurs alma devreye girerek caydırıcı olmalıdır.Alkol ve uyuşturucu tesiri altında araç süren ve ölüme sebebiyet veren sürücü “istemeden adam öldürme” ile değil, “öldürmeye niyetli araç kullanma” ile yargılanacak yasal düzenleme yapılmalıdır. Yollarda Elektrik Kurumu/Karayolları Dairesi/ilgili

Belediye arasındaki sorunlar nedeni ile yanmayan yol aydınlatma ışıkları hemen devreye girmelidir.

Karayolları Dairesi ve tüm Belediyeler yol çizgilerini belirgin hale getirmeli, yol çizgilerini ihlal edecek sürücüler için caydırıcı ceza düzenlenmelidir. Yüklü kamyonların sağ şeridi kullanmaları ve araç geçmeleri bir süreliğine yasaklanmalıdır.Yollarda kendi şeridinde kalamayacak ve sağ şeride geçecek kadar süratli ve/veya acemice araç kullananların tekrar sınava girmesi sağlanmalıdır.Kask takmadan motosiklet sürme, Davasız halledilebilecek trafik suçları listesinden çıkarılmalı, mahkemeye sevk edilmesi ve motosikletlerine emare olarak el konulması caydırıcı ve can kurtarıcı olacaktır.”

banner317
Mehmet Avcı, 5 yıl önce hazırlanan, 2017’de Bakanlar Kurulundan geçen ve Mayıs 2019 yerine Ocak 2020’de yürürlüğe girmesi gereken Avrupa Birliği Uzmanları ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki komite tarafından hazırlanan dört tüzüğün bozulmadan, gevşetilmeden, paydaşları koruma amaçlı değişikliğe uğratılmadan ve geciktirilmeden yürürlüğe girmesi gerektiğini de vurguladı.

 

Ulaştırma Bakanlığının bu yönde çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden Avcı, “Bu tüzükler trafik ve yol güvenliğimizin olmazsa olmazıdırlar” dedi ve şöyle devam etti:

 

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik ( Değişiklik) Tüzüğü, Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile ilgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü, Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü.”

 

Avcı, bu tüzüklerin yürürlüğe girmediği sürece yolların güvenli olamayacağını ifade ederek, “Her geciken gün KKTC için bir kayıptır ve canlarla ödenmektedir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne, Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Başbakanlığa bu konuda üst düzeyde sorumluluk ve görevler düşmektedir.  Başarmaları yollarımızdaki korkuları ve can kayıplarını azaltacaktır” dedi.

 

(EMR/FEZ)

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası: “hükümetin Yapacağı En Büyük Tasarruf Daha Güçlü Devlet Hastaneleri Yaratmaktır”
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası: “hükümetin Yapacağı En Büyük Tasarruf Daha Güçlü Devlet Hastaneleri Yaratmaktır”
Yavuz Gemisi Sondaj İçin Karpaz Açıklarında
Yavuz Gemisi Sondaj İçin Karpaz Açıklarında
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Aile içi şiddetle mücadele koordinasyon mekanizması, Haspolatlılarla buluştu
Aile içi şiddetle mücadele koordinasyon mekanizması, Haspolatlılarla buluştu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu Ankara’da
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu Ankara’da
Lefkoşa iyilik gönüllüleri halka soğuk su dağıttı
Lefkoşa iyilik gönüllüleri halka soğuk su dağıttı
Yılmazköy’deki kazada yaralıların ismi açıklandı!
Yılmazköy’deki kazada yaralıların ismi açıklandı!
Döviz kurları
Döviz kurları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Polis kırsal kesimlerde göz açtırmıyor
Polis kırsal kesimlerde göz açtırmıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim