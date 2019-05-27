Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Ailelerle Birlikte “bisiklet” Temalı Trafik Eğitimi Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 27 Mayıs 19 : Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğitim Parkı eğitmenleri KindyROO Lefkoşa'dan gelen 1-3 yaş arası çocukların öğrenme kapasitesini desteklemek adına, bugün Trafik Eğitim Parkı'nda, ailelerle birlikte “bisiklet” temalı trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Katılan aileler ve çocuklarına, bisiklet yolunda bisiklet sürmeleri gerektiği, yaya geçidinden geçerken muhakkak yanlarında büyük birisinin olması ve büyüklerinin ellerini tutarak geçmeleri gerektiği ve arabada yolcu olarak bulunan bebeklerin, daima aileler tarafından bebek koltuğuna oturtmanın çok önemli olduğu vurgulandı.



Eğitimin sonunda da verilen boyama kitapları boyanarak boyama etkinliği gerçekleştirildi.(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI