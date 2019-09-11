banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101213
ALTIN
277.998
DOLAR
5.7841
STERLİN
7.1539
EURO
6.3882
Döviz kurları
Hava durumu
HAVA DURUMU
Bakanlar Kurulu kararları..
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
1 ay hapis yatacak
1 AY HAPİS YATACAK
banner307
Flaş Haber
Bulut Akacan'a 8 gün daha
Kapat

Trafik terörüne 1 can daha verdik!

36 yaşındaki Mehmet AKIN Dün akşam saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa – Karpaz anayolu'nda meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Trafik terörüne 1 can daha verdik!

36 yaşındaki Mehmet AKIN Dün akşam saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa – Karpaz anayolu'nda meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:33
Trafik terörüne 1 can daha verdik!

banner317
Dün akşam saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa –Karpaz anayolu 54-55 km’ leri arasında Yeşilköy dahilinde, Yeşilköy’ de sakin Mehmet AKIN (E-36), yönetimindeki ET 150 plakalı salon araç ile Yerierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkıp önce trafik levhasına çarpıp ardından kontrolsüz bir şekilde savrularak takla atmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam ediyor. 

Son Güncelleme: 11.09.2019 09:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilköy’deki Kazada 36 Yaşındaki Mehmet Akın Hayatını Kaybetti
Yeşilköy’deki Kazada 36 Yaşındaki Mehmet Akın Hayatını Kaybetti
39 Milyonluk Vurgun!
39 Milyonluk Vurgun!
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Taçoy El-Sen ile imzalanan 4 maddelik protokol gereği hükümetin üzerine düşeni yapmaya başladığını belirtti
Taçoy El-Sen ile imzalanan 4 maddelik protokol gereği hükümetin üzerine düşeni yapmaya başladığını belirtti
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
İlk Ve Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Sertifika Programları Başladı
İlk Ve Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Sertifika Programları Başladı
Sağlık Bakanlığı, Trenyolu Polikliniği Hizmetlerinde Herhangi Bir Aksama Yaşanmadığını Açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Trenyolu Polikliniği Hizmetlerinde Herhangi Bir Aksama Yaşanmadığını Açıkladı
Bakanlar Kurulu kararları..
Bakanlar Kurulu kararları..
Tatar: “Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir unsur”
Tatar: “Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir unsur”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim