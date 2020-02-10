banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120274
ALTIN
304.060
DOLAR
6.0147
STERLİN
7.7668
EURO
6.5859
Bu Hesap Tutmayacak
Bu Hesap Tutmayacak
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir sayın vekil?
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir...
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Siyasetin gözü kör olsun...
Siyasetin gözü kör olsun...

Trafik kontrollerinde 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’ü ile ilgili ileri işleme gidildi

Polisin ülke genelinde yapığı trafik kontrollerinde, 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’üyle ilgili ileri işleme gidilirken, 178 sürücü süratli araç kullanmaktan ceza aldı.

Trafik kontrollerinde 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’ü ile ilgili ileri işleme gidildi

Polisin ülke genelinde yapığı trafik kontrollerinde, 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’üyle ilgili ileri işleme gidilirken, 178 sürücü süratli araç kullanmaktan ceza aldı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:43
Trafik kontrollerinde 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’ü ile ilgili ileri işleme gidildi

178 SÜRÜCÜ SÜRATLİ ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA ALDI

Polisin ülke genelinde yapığı trafik kontrollerinde, 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’üyle ilgili ileri işleme gidilirken, 178 sürücü süratli araç kullanmaktan ceza aldı.

banner317
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 3-9 Şubat arasında yapılan kontrollerde, sürücülerin 93’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 80’i trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 12’si ise alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

Araç sürücülerinin 5’i tehlikeli, 28’i dikkatsiz, 97’si seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sürüş ehliyetsiz, 12’si muayenesiz, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında, 10’u "A" yol kullanma izinsiz, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmaktan, geri kalan 168’i ise diğer trafik suçlarından ceza aldı.

banner335
Son Güncelleme: 10.02.2020 13:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Adalıların ortak başarı hikayesini yazmalıyız
Erhürman: Adalıların ortak başarı hikayesini yazmalıyız
“Aile İçi Şiddetle Mücadelede LTB’nin Rolü Eğitim Çalışması” başladı
“Aile İçi Şiddetle Mücadelede LTB’nin Rolü Eğitim Çalışması” başladı
Son dakika! Asgari ücret belli oldu
Son dakika! Asgari ücret belli oldu
Ydp, Örtülü Ödeneğin Denetlenmesini Engelleyen Yasa Maddesinin İptali İçin Dava Açtı
Ydp, Örtülü Ödeneğin Denetlenmesini Engelleyen Yasa Maddesinin İptali İçin Dava Açtı
Ocak ayı yem analiz sonuçları açıklandı...
Ocak ayı yem analiz sonuçları açıklandı...
Sazlıköy’de tarihi kilise çevresinde fidan dikildi
Sazlıköy’de tarihi kilise çevresinde fidan dikildi
Yödak Üyeleri Rauf Denktaş Üniversitesi’ni Denetledi
Yödak Üyeleri Rauf Denktaş Üniversitesi’ni Denetledi
Son bir haftada meydana gelen 84 trafik kazasında toplam 33 kişi yaralandı
Son bir haftada meydana gelen 84 trafik kazasında toplam 33 kişi yaralandı
Yenierenköy'de sahilde erkek ceseti bulundu
Yenierenköy'de sahilde erkek ceseti bulundu
Asgari ücrete 200 TL artış: Brüt 3600 TL
Asgari ücrete 200 TL artış: Brüt 3600 TL

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim