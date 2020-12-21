Trafik kontrolleri…

TRAFİK KONTROLLERİ… BİR HAFTADA 8 BİN 584 KONTROL YAPILDI. 855 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde denetlenen 8 bin 584 araç sürücüsünden, suç işlediği tespit edilen 855 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.



“Sürat ( 321 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 10 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 49 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 14 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 167 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 109 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 11 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 22 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 2 ) ve 120 diğer trafik suçları.”