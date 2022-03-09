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Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu

Kaza sonucu PP 533 plakalı van araç sürücüsü Türkmenistan uyruklu 25 yaşındaki Shohrat Annnanurov hayatını kaybettiği açıklandı.

09 Mart 2022 Çarşamba 13:28
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu

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Gazimağusa’da Güvercinlik kavşağı yakınlarında PP 533 plakalı van araç ile araç çekicisinin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı kazanın, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında, 32 yaşındaki Kaya Kırlap'ın) yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçmesi ile, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki Shohrat Annnanurov yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarpması sonucu yaşandığını açıkladı. Polis, kazada yaralanan her iki araç sürücüsünün Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldırıldığını, kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat Annnanurov'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.  LP 278 plakalı araç sürücüsü Kaya Kıralp’ın tedavisinin ise halen sürdüğü bildirildi. Polisin soruşturması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 09.03.2022 13:45
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