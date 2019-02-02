Girne-Değirmenlik anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 41 yaşındaki İnan Öden’in öldüğü kazada, 3 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik kazası, saat 23:15’te gerçekleşti.

Girne Değirmenlik anayolu 4-5’inci kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden Çatalköy’de sakin İnan Öden (E-41) yönetimindeki CF 252 plakalı jeep, sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajı alamayarak yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Çatalköy’de sakin Sefer Üçüncü (E-36) yönetimindeki TLK 249 plakalı otobüsün sağ ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile CF 252 plakalı araç yolun Güney kısmına savrularak takla attıktan sonra toprak banket içerisinde tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu CF 252 plakalı araç sürücüsü İnan Öden kazada almış olduğu yaralarla olay yerinde vefat etti.

TLK 249 plakalı araç sürücüsü Sefer Üçüncü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Mehmet Yayla ve Girne’de sakin Emrah Atmaca da kazada yaralandı.

3 yaraladı da Girne Dr Akçiçek Hastahanesine kaldırılıp ilk yardım tedavisine alındı. Emrah Atmaca Girne Akçiçek Hastanesinde kontrol altında tutulurken; Sefer Üçüncü ve Mehmet Yayla Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülüp kontrol altına alındı.

