banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
Ani ölüm
Ani ölüm
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları...
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
banner405

Trafik kazasına karışan ambulans şoförü tutuklandı

05 Eylül 2022 Pazartesi 14:45
Trafik kazasına karışan ambulans şoförü tutuklandı

Lefkoşa’da dün trafik kazası yapan 28 yaşındaki ambulans şoförü Mehmet Ali Ulaş tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre Mehmet Ali Ulaş, 20.40 sıralarında Raif Denktaş Caddesi’nde, ambulans araç ile Ayşe Tarhun (K-69) yönetimindeki GR 495 plakalı salon aracı dikkatsizce geçmeye çalışırken iki araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, yolun sağında bulunan bahçe duvarına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan GR 495 plakalı araç sürücüsü Ayşe Tarhun ve ambulansta hasta olarak bulunan Süheyla Vural (K-88) hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından Süheyla Vural dahiliye servisinde, Ayşe Tarhun ise yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.                                                

SD 081 plakalı ambulans araç sürücüsü Ulaş’ın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 05.09.2022 15:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu..
Hava durumu..
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ani ölüm
Ani ölüm
“Jet Kardeşler“den KHYD'ye 2 Bin Çift Ayakkabı Bağışı...
“Jet Kardeşler“den KHYD'ye 2 Bin Çift Ayakkabı Bağışı...
Belediyelerde Örgütlü 3 Sendika, Gün İçinde Başbakan'dan Randevu Alamazsa, Eylem Süreci Başlatacak
Belediyelerde Örgütlü 3 Sendika, Gün İçinde Başbakan'dan Randevu Alamazsa, Eylem Süreci Başlatacak
Döviz kurları
Döviz kurları
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim