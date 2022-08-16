Trafik kazası: Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Değirmenlik- Girne ana yolunda meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Değirmenlik- Girne ana yolunun 1-2'nci kilometreleri arasında, saat 12.00 sıralarında Gülay Suyolcu Macila (K-43) yönetimindeki FU 468 plakalı araç, Değirmenlik istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağından çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Gülay Suyolcu Macila'nın tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.