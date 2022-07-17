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Trafik kazası: Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

17 Temmuz 2022 Pazar 22:15
Trafik kazası: Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Gemikonağı’nda bugün akşam saatlerinde aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, 19.30 sıralarındaki kaza, Halil Ağa Sokak’ta meydana geldi.

22 yaşındaki İsmail Öztürk’ün kullandığı FV 474 plakalı araç, batıya seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu, yolun solunda yürüyen 28 yaşındaki Özlem Topdemir’e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özlem Topdemir’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Sürücü İsmail Öztürk’ün ise tutuklandığı ve polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedild

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Son Güncelleme: 18.07.2022 00:22
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