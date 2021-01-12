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Trafik kazası: Araç sürücüsü yaralandı

12 Ocak 2021 Salı 18:12
Trafik kazası: Araç sürücüsü yaralandı
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GİRNE - ALSANCAK ÇEVRE YOLUNDA KAZA... SÜRÜCÜ YARALANDI

Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak zeytin ağacına çarpıp takla attı.

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Polis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün meydana gelen kazada, 71 yaşındaki araç sürücüsü Gülçin Erkmen yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Açıklama şöyle:
“Bugün saat 16.30 sıralarında,  Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde,  Gülçin Erkmen (K-71), yönetimindeki LV 233 plakalı salon aracı ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi çemberi yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak zeytin ağacına çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gülçin Erkmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
Gülçin ErkmenGirneAlsancak
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