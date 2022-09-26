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Trafik kazası: 75 yaşındaki kişi yaralandı

26 Eylül 2022 Pazartesi 19:30
Trafik kazası: 75 yaşındaki kişi yaralandı

 Küçükerenköy- Tatlısu anayolunda sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucunda LD 089 plakalı aracı ile yaptığı kazada  yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Seşkinöz, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak ilk yardım tedavisine müteakip tomografisi çekilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Kaza, Esentepe'de sakin Şinasi Seşkinöz'ün aracı ile Esentepe istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği esnada Cristal Bay Marina Site kavşağına geldiğinde, önünde aynı yöne seyredip sağa dönüşe geçen Küçükerenköy’de sakin Antony Stuart Harrigan (E-43)  yönetimindeki JD 088 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpıp kontrolsüzce savrulmasıyla oldu. Yolun sağından yoldan çıkan Şeşkinöz aracı ile 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 26.09.2022 21:30
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