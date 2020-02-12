Trafik kazası

Güzelyurt - Lefke Anayolu’nda bugün gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefke Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, Salih Koramaz (E-83) yönetimindeki KD 251 plakalı salon aracı ile seyrederken dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti. Koramaz yönetimindeki araç o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasan Özparlak (E-57), yönetimindeki TJJ 749 plakalı tır araca çarptı.
Güzelyurt - Lefke Anayolu’nda bugün gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı.