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Trafik kazası: 3 yaralı

07 Mayıs 2021 Cuma 16:30
Trafik kazası: 3 yaralı
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Tatlısu-Girne ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir araba ile bir beton mikseri çarpıştı, üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 14.00 sıralarındaki kazada, Ahmet Buluş (E-30), yönetimindeki PV 358 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman Korineum Golf&Resorta kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp su kanalına düştü.

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Daha sonra kontrolsüzce yeniden yola giren ve yolun sağına geçen Buluş yönetimindeki araç, o sırada karşı istikametten gelen Babajan Soltanov (E-30) yönetimindeki JD 964 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kazada yaralanan PV 358 plakalı araç sürücüsü Ahmet Buluş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Furkan Buluş (E-21) ve İbrahim Muhammet Buluş (E-27) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üç yaralının tedavileri sürüyor.  Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.

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Son Güncelleme: 07.05.2021 16:41
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