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Trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Trafik kazası: 3 kişi yaralandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:35
Trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Çayırova'da bugün 14.30 sıralarında iki araç çarpıştı, üç kişi hafif yaralandı.

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Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Kaya Artemis Hotel kavşağında, Hacı Bey Petrol İstasyonu önünde meydana geldi. Cüneyt Sabak'ın (E-24) kullandığı ZMV 641 plakalı salon araç, sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde  Gazimağusa istikametinden gelip Kaya Artemis Hotel yönüne döndüğü sırada, anayolda Gazimağusa istikametine seyreden Mustafa Bülbül (E-58) yönetimindeki KG 136 plakalı aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpışması sonucu sürücüler Cüneyt Sabak, Mustafa Bülbül ve KG 136 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Bülbül(K-56) hafif yaralandı. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Son Güncelleme: 01.08.2019 18:08
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