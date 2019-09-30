Trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Alpet Petrol İstasyonu önünde araç sürücüsünün trafik ışıklarında durmaması neticesinde kaza meydana geldi. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, saat 11.05 sıralarında Ahmet Ramiz (E-54) yönetimindeki MK 553 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etti ve o esnada stadyum ışıklarından gelen ve Kemal Aksay Caddesine dönüş yapmaya başlayan Ali Çakır (E -42)’ın kullanımındaki MP 642 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan MK 553 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan trafik ışıklarına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve MP 642 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sertaç Karalım(E 53) Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste kontrol altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.