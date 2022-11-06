banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması yapılıyor
Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması...
Ölümle neticelenen trafik kazası (gelişme)
Ölümle neticelenen trafik kazası
Muhaceret Affı bugün uygulamaya girdi
Muhaceret Affı bugün uygulamaya girdi
banner404

Trafik kazası: 2 yaralı

06 Kasım 2022 Pazar 15:30
Trafik kazası: 2 yaralı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bugün meydana gelen trafik kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı ile beton bariyere çarpıp, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.30 sıralarında Yasin Yıldırım (E-42), yönetimindeki PF 539 plakalı salon araçla çift şeritli yolda Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada İkidere Mevki yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje düşerek, beton bariyere çarpıp, takla attı.

Kazada, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Hazar Akkurt (E-50) yaralandı. Yaralıların, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. 

Soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 06.11.2022 15:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanunsuz balık avlayan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Kanunsuz balık avlayan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
EL-SEN Yarınki Uyarı Grevinin Askıya Alındığını Duyurdu
EL-SEN Yarınki Uyarı Grevinin Askıya Alındığını Duyurdu
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Ölümle neticelenen trafik kazası (gelişme)
Ölümle neticelenen trafik kazası (gelişme)
Töre, Drag Yarışını İzledi
Töre, Drag Yarışını İzledi
Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması yapılıyor
Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması yapılıyor
Muhaceret Affı bugün uygulamaya girdi
Muhaceret Affı bugün uygulamaya girdi
Büyük av bugün başladı
Büyük av bugün başladı
Yer fıstığı üretimi 500 dönümlerden 2-3 dönümlere düştü
Yer fıstığı üretimi 500 dönümlerden 2-3 dönümlere düştü
Cumhurbaşkanı Tatar Londra'da
Cumhurbaşkanı Tatar Londra'da

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim