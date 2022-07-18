Trafik kazası: 2 yaralı

Haspolat’ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı
Haspolat’ta bugün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13:30 sıralarında, Haspolat’ta Mahmut Ergün (E-44) yönetimindeki KT 855 plakalı kamyonetle, Arkın Vision isimli işyeri kavşağından anayola çıkmak için bekleyen Erkan Meşeli (E-47) yönetimindeki DB 383 plakalı aracın ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavileri devam ederken, polis soruşturması da devam ediyor