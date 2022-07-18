banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol...
33 yaşında hayatını kaybetti
33 yaşında hayatını kaybetti
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata bağlandı
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata...
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz yoksa!
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz...
banner405

Trafik kazası: 2 yaralı

18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:30
Trafik kazası: 2 yaralı

Haspolat’ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

Haspolat’ta bugün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13:30 sıralarında, Haspolat’ta Mahmut Ergün (E-44) yönetimindeki KT 855 plakalı kamyonetle, Arkın Vision isimli işyeri kavşağından anayola çıkmak için bekleyen Erkan Meşeli (E-47) yönetimindeki DB 383 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, polis soruşturması da devam ediyor

banner360
Son Güncelleme: 18.07.2022 18:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Belediyesi, Mücahitler Tarafından 50 Yıl Önce Yapılan Ergazi Köyü Arno Tepesi’ndeki Bayrağı Işıklandırdı
İskele Belediyesi, Mücahitler Tarafından 50 Yıl Önce Yapılan Ergazi Köyü Arno Tepesi’ndeki Bayrağı Işıklandırdı
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Alayköy'de yangın
Alayköy'de yangın
Girne'de hırsızlık! 4 kişi tutuklandı
Girne'de hırsızlık! 4 kişi tutuklandı
Haftalık Trafik Raporu: 1 Ölü, 12 Yaralı
Haftalık Trafik Raporu: 1 Ölü, 12 Yaralı
33 yaşında hayatını kaybetti
33 yaşında hayatını kaybetti
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği’ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği’ni Kabul Etti
İtfaiye Bir Haftada 16 Yangına Ve 19 Olaya Müdahale Etti
İtfaiye Bir Haftada 16 Yangına Ve 19 Olaya Müdahale Etti
Meclis Çevre Komitesi Cuma Günü “Denizlerin Kirliliği” Gündemiyle Toplanıyor
Meclis Çevre Komitesi Cuma Günü “Denizlerin Kirliliği” Gündemiyle Toplanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim