banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 17 yaşında 3 genç yaralandı
Trafik kazası: 17 yaşında 3...
4 farklı noktada yangın
4 farklı noktada yangın
Girne'de kumarhane denetimi: 22 kişiye yasal işlem
Girne'de kumarhane denetimi: 22 kişiye...
Müşterinin telefonunu çaldı
Müşterinin telefonunu çaldı
Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı
Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı
banner404

Trafik kazası: 17 yaşında 3 genç yaralandı

14 Ekim 2022 Cuma 09:15
Trafik kazası: 17 yaşında 3 genç yaralandı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı… Üç kişi yaralandı

Dipkarpaz - Yenierenköy ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında ehliyeti bulunmayan 17 yaşındaki Serhat Akkurt’un kullandığı araba takla attı, tümü de 17 yaşında olan üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün 19.30’da Serhat Akkurt (E-17) yönetimindeki KR 055 plakalı otomobil, Dipkarpaz'danYenierenköy istikametine seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak tarladaki toprak zemine çarpıp takla atarak ağaca çarpıp, sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Akkurt ile araçta yolcu olarak bulunan Fehmi Alevkayalı (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından burada müşahede altına alındı.

Araçta yolcu olarak bulunan Erdem Güneş (E-17) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2022 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra'dan acı haberi geldi
Londra'dan acı haberi geldi
FALYALI SUİKAST DAVASI! Korkunç Suikastin Kanlı Delilleri Sunuldu
FALYALI SUİKAST DAVASI! Korkunç Suikastin Kanlı Delilleri Sunuldu
10 UBP örgüt başkanlarından ilçeye muhtıra
10 UBP örgüt başkanlarından ilçeye muhtıra
Savrunlar Ltd'den zamlara inat 15 TL'den başlayan terlikler
Savrunlar Ltd'den zamlara inat 15 TL'den başlayan terlikler
Hastaneyi savaş alanına çevirdi
Hastaneyi savaş alanına çevirdi
Haspolat’ta Kaza!
Haspolat’ta Kaza!
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
4 farklı noktada yangın
4 farklı noktada yangın
Girne'de kumarhane denetimi: 22 kişiye yasal işlem
Girne'de kumarhane denetimi: 22 kişiye yasal işlem
Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı
Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim