Trafik kazası: 1 yaralı

25.10.2021 tarihinde saat 12:45 raddelerinde On Beş Ağustos Bulvarı üzerinde Gazimağusa Kabristanlığı kavşağında Batı iskikametine doğru seyreden Gazimağusa'da sakin Emine Çetin (K-26) yönetimindeki LS 478 plakalı Suzuki Swift marka araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp aracın sol ön kısmı ile ilk önce B1 markete ait meyve kasalarına çarpmış daha sonra da sağ ön kısmı ile de Mağusa'da sakin Cüneyt Tunç sorumluluğundaki FV 347 plakalı CITROEN marka kamyona çarpmıştır.

Kaza sonucu LS 478 plakalı araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahade altına alınmıştır.