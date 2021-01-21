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Trafik kazası: 1 yaralı

21 Ocak 2021 Perşembe 19:15
Trafik kazası: 1 yaralı
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Bağlıköy’de bugün saat 14.00 sıralarında 96 yaşındaki yayaya çarparak, yaralanmasına yol açan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. 
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 14.00 sıralarında, Bağlıköy’de, Karabetça Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden plakası meçhul araç sürücüsünün yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Bağlıköy'de sakin Hüseyin Tremeşeli’ye (E-96) çarpması sonucu meydana geldi. Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

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Kaza sonucu yaralanan Hüseyin Tremeşeli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı. TAK muhabirinin hastaneden aldığı bilgiye göre Tremeşeli’nin kalçası kırıldı.  
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 21.01.2021 20:26
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