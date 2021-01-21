Trafik kazası: 1 yaralı

Bağlıköy’de bugün saat 14.00 sıralarında 96 yaşındaki yayaya çarparak, yaralanmasına yol açan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 14.00 sıralarında, Bağlıköy’de, Karabetça Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden plakası meçhul araç sürücüsünün yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Bağlıköy'de sakin Hüseyin Tremeşeli’ye (E-96) çarpması sonucu meydana geldi. Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

