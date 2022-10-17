Trafik kazası: 1 yaralı

Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Mehmet Yıldız (E-21), yönetimindeki DJ 112 plakalı araçla seyir halindeyken dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu o esnada arkasından gelip aynı istikamete doğru seyreden Zeliş Kahveciler (K-46) yönetimindeki SS 055 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpma sonucu sağa doğru savrulan SS 055 plakalı araç, kontrolsüz bir şekilde söz konusu akaryakıt istasyonu içerisine girmesi sonucu, önce petrol istasyonuna ait çiçek saksısına çarptıktan sonra, istasyon içerisinde Salih Dere (E-35) tarafından park halinde bırakılan ZMA 546 plakalı aracın arka kısmına vurdu.

Çarpma sonucu ileriye doğru savrulan ZMA 546 plakalı araç ise istasyona ait reklam tabelasına, DJ 112 plakalı araç ise çarpmadan sonra durmayıp SS 055 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan DJ 112 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.