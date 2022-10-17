banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 1 yaralı
Yine trafik kazası
Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı
Meclis’te bazı yasa tasarıları görüşüldü
Birleşik Taksiciler Birliği yarınki eylemi askıya aldı
Yarınki eylem askıya alındı
Kötü hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı
Uçak seferlerinde aksama yaşandı
Kamu-İş, süresiz grevde olduğu 9 okula yarın 16 okul daha ekliyor
“Ülke demokrasisi bu uygulamalarla yara...
banner405

Trafik kazası: 1 yaralı

17 Ekim 2022 Pazartesi 20:15
Trafik kazası: 1 yaralı

Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Mehmet Yıldız (E-21), yönetimindeki DJ 112 plakalı araçla seyir halindeyken dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu o esnada arkasından gelip aynı istikamete doğru seyreden Zeliş Kahveciler (K-46) yönetimindeki SS 055 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpma sonucu sağa doğru savrulan SS 055 plakalı araç, kontrolsüz bir şekilde söz konusu akaryakıt istasyonu içerisine girmesi sonucu, önce petrol istasyonuna ait çiçek saksısına çarptıktan sonra, istasyon içerisinde Salih Dere (E-35) tarafından park halinde bırakılan ZMA 546 plakalı aracın arka kısmına vurdu.

Çarpma sonucu ileriye doğru savrulan ZMA 546 plakalı araç ise istasyona ait reklam tabelasına, DJ 112 plakalı araç ise çarpmadan sonra durmayıp SS 055 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan DJ 112 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 17.10.2022 23:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisi itmişler elindeki tabanca onun için patlamış!
Polisi itmişler elindeki tabanca onun için patlamış!
Meclis Genel Kurulu toplantısı sona erdi
Meclis Genel Kurulu toplantısı sona erdi
Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı
Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı
Birleşik Taksiciler Birliği yarınki eylemi askıya aldı
Birleşik Taksiciler Birliği yarınki eylemi askıya aldı
Yarın uzun süreli elektrik kesintisi var
Yarın uzun süreli elektrik kesintisi var
Kamu-İş, süresiz grevde olduğu 9 okula yarın 16 okul daha ekliyor
Kamu-İş, süresiz grevde olduğu 9 okula yarın 16 okul daha ekliyor
Kötü hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı
Kötü hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı
Pile'de metrekareye 56 kilogram yağış düştü!
Pile'de metrekareye 56 kilogram yağış düştü!
Değirmenlik Belediyesi, Bölgedeki Okullarıda Temizlik Ve Dezenfeksiyon Çalışması Yaptı
Değirmenlik Belediyesi, Bölgedeki Okullarıda Temizlik Ve Dezenfeksiyon Çalışması Yaptı
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim