Trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Bugün, saat 16:10 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu birincisi kilometresi üzerinde, Emine Yarımsakallı (K-29), yönetimindeki PM 874 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikitisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp beton sete çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
22 Şubat 2019 Cuma 20:21