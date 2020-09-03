Trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Karaoğlanoğlu’nda önündeki aracı solundan geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 15:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda Yusuf Ergören (E-29), yönetimindeki NU 586 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Abdullah Semih Önen (E-60) yönetimindeki GS 940 plakalı aracı dikkatsizce soldan geçmeye çalışırken direksiyon hâkimiyetini kaybedip söz konusu aracın sol yan kısmına çarptı.
Karaoğlanoğlu’nda önündeki aracı solundan geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.