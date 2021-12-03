Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle özel eğitim öğrencilerine yönelik trafik farkındalık eğitimi verildi

Lefkoşa Özev ve Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin katıldığı Lefkoşa Küçük Kaymaklı Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan eğitimde, öğrencilere Trafik Eğitim Parkı eğitmenleri, Özel Eğitim Öğretmeni Emine Yalçın’ın da gönüllü katkısı ile park içerisindeki derslikte görsellerle destekli teorik, ardından da parkurda akülü araçları kullanarak pratik eğitim verildi.
Dernek’ten verilen bilgiye göre, hem yaya kurallarını, hem araç içerisinde nasıl davranacaklarına dair kuralları öğreterek, öğrencilerin farkındalıklarının artırılması amaçlanan eğitimde konuşma yapan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Trafik Eğitim Parkı’nın 2010 yılında hayata geçirildiğini anımsattı.
Avcı, “Dünya Engelliler Günü vesilesi ile kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.