Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle özel eğitim öğrencilerine yönelik trafik farkındalık eğitimi verildi

Lefkoşa Özev ve Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin katıldığı Lefkoşa Küçük Kaymaklı Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan eğitimde, öğrencilere Trafik Eğitim Parkı eğitmenleri, Özel Eğitim Öğretmeni Emine Yalçın’ın da gönüllü katkısı ile park içerisindeki derslikte görsellerle destekli teorik, ardından da parkurda akülü araçları kullanarak pratik eğitim verildi.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, hem yaya kurallarını, hem araç içerisinde nasıl davranacaklarına dair kuralları öğreterek, öğrencilerin farkındalıklarının artırılması amaçlanan eğitimde konuşma yapan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Trafik Eğitim Parkı’nın 2010 yılında hayata geçirildiğini anımsattı.



Avcı, bugün vesilesiyle engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan, azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla herkese güç veren özel eğitim öğrencilerinin yanında olduklarını belirterek, Trafik Eğitim Parkı’nda her yıl yüzlerce özel eğitim öğrencisine trafik eğitimi verildiğini, tüm özel eğitim okullarına yılsonuna kadar trafik farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini kaydetti.Avcı, “Dünya Engelliler Günü vesilesi ile kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.