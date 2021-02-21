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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı yaşlardaki bir adam, annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı

 “HALEN KKTC’DE OTOBÜS VE KAMYON MUAYENE CİHAZLARI OLMAMASINDAN DOLAYI GÜNEY’E GEÇECEK OTOBÜS VE KAMYONLARIN GÜNEY’DE MUAYENELERİ İSTENMEKTEDİR”

21 Şubat 2021 Pazar 12:45
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı yaşlardaki bir adam, annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı
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 “HALEN KKTC’DE OTOBÜS VE KAMYON MUAYENE CİHAZLARI OLMAMASINDAN DOLAYI GÜNEY’E GEÇECEK OTOBÜS VE KAMYONLARIN GÜNEY’DE MUAYENELERİ İSTENMEKTEDİR”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı  Mehmet Zeki Avcı, beş araç muayene merkezinden sadece Lefkoşa’da, salon araçlar için muayene aletleri bulunduğunu, kamyon ve otobüs gibi araçların muayenesi için hiçbir merkezde teknik alet bulunmadığını belirtti.

Avcı yaptığı yazılı açıklamada, “Beş muayene merkezlerinden sadece Lefkoşa Araç Muayene Merkezinde salon araç muayene teknik aletleri vardır. Bu iki sistemden biri KKTC tarafından alındı, diğeri Avrupa Birliği tarafından hibe edildi. Diğer dört merkezde ise araç muayene teknik aletleri yoktur. Daha da üzücü olan ise, KKTC’de devlet eli ile yapılan araç muayene merkezlerinin hiçbirinde kamyon, otobüs gibi araçların muayene teknik aletleri yoktur” dedi.

Araç muayenesi için devlet tarafından tahsil edilen ücretin karşılığında verilmesi gereken hizmetin verilmediğini savunan Avcı,” Çünkü teknik cihazlar alınmadan, elle ve gözle muayene yapılmış gibi ücret almak adil olmamalıdır” dedi.

“İNSAN HAYATI İÇİN TEHLİKELİ”

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Araç muayenelerinden yılda 40 milyon TL toplanmasına rağmen gerekli aletlerin alınmamasının düşündürücü olduğunu kaydeden Avcı,  “Ancak, araçların teknik muayenesinin tam yapılmaması ve aracın güvenli olmaması hem içindeki hem dışındaki insan hayatları için tehlikelidir” dedi.

Araç muayenelerinin polis memurları tarafından yapıldığını, ancak araç muayenesinin teknik bir olay olduğunu ve teknik personel tarafından yapılması gerektiğini belirten Avcı, “Araç muayene yerlerinde teknik cihazları kullanabilen teknisyenler ve mühendis görev yapmalıdır. Kadroları Polis Genel Müdürlüğünde değil, Ulaştırma Bakanlığında olmalıdır” dedi.

“OTOBÜS VE KAMYONLARIN GÜNEY’DE MUAYENESİ İSTENMEKTEDİR”

Avrupa Birliği tarafından başlatılan Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği Projeleri kapsamında muayene merkezlerinin tam donanımlı halde hizmet vermesi gerekliliği, yetersizliği olan araçların Güney’e dahi gidemeyeceklerinin ortaya konduğunu belirten Avcı, “Halen KKTC’de otobüs ve kamyon muayene cihazları olmamasından dolayı Güney’e geçecek otobüs ve kamyonların Güney’de muayeneleri istenmektedir” dedi.

Proje kapsamında ülkede kaç merkez ve nerelerde olacağının planlandığını, AB tarafından Lefkoşa Araç Muayene Merkezine bir adet salon araç muayene sistemi hibe edildiğini  belirten Avcı, görüşmelerde muayene merkezlerini Avrupa Birliği standartlarına yükseltmek gerekliliğinin ele alındığını,  bütçe bulunmaması nedeniyle özelleştirmenin gündeme geldiğini anlattı.

Avcı, “Çalışmalar devam ederken KKTC yetkilileri tarafından özelleştirmenin uygun olacağı AB tarafına bildirildi. Bu çalışmalarda özel kurulacak merkezlerin donanımı, personel özellikleri çalışıldı.
Lefkoşa’daki mevcut merkezin geliştirilerek denetleme ve kontrol merkezi olarak devlet tarafından işletilmesi kararı alındı. Özellerin devlet tarafından denetlenmesi, yollarda random  %3 araç muayenesi yapılması gibi kurallar gündeme getirildi” dedi.

Avcı, özelleştirme çalışmaları sonuçlandırılarak KKTC ye teknik araç muayene merkezleri kazandırılması gerektiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 21.02.2021 14:09
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