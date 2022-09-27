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Trafik kazaları: 3 yaralı

27 Eylül 2022 Salı 23:15
Trafik kazaları: 3 yaralı

Dipkarpaz -Ayfilo yolunda ve Aydınköy'de bu akşam meydana gelen trafik kazalarında ikisi motosikletli, biri de bisikletli toplam üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 18.50'de Dipkarpaz-Ayfilo yolunun 1-2.

kilometreleri arasında Abdullah Güngör (E-20) kullanımındaki KS 022 plakalı motosiklet ile güneyden kuzey istikametine doğru dikkatsizce sürüş yaptığı esnada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak kaya parçasına çarptıktan sonra şinya ağacı içinde durdu.

Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah Güngör ve motosiklette yolcu olarak bulunan Samet Güngör (E-18) Gazimagusa Devlet Hastanesi'nde 

Abdullah Güngör burunda kırık, Samet Güngör ise sağ omzunda kırık teşhisiyle müşahede altına alındı. 

-Araba ile bisiklet çarpıştı

Yine bu akşam Aydınköy'deki trafik kazasında bisiklet sürücüsü 15 yaşındaki Mustafa Gökçe yaralandı.

Saat 20.20'de Aydınköy'de, Şht Salih Tahir Sokak'ta NK 208 plakalı salon araçla doğu istikametine seyreden Oktay Umulu (E-36), bir yol kavşağında durmadan caddeye çıkınca yine kavşakta durmadan yola çıkan bisiklet sürücüsü 15 yaşındaki Mustafa Gökçe'yle çarpıştı.

 Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa Gökçe, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi'ne kaldırılarak acil serviste müsahade altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 27.09.2022 23:29
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