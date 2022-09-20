Trafik kazaları...

1- Dörtyol Kavşağındaki trafik kazasında ölen veya yaralanan olmadı

Dörtyol kavşağında bu sabah, Mehmet Bulut, yönetimindeki LR 483 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden gelip Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsiz şekilde Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'na çıkması sonucu trafik kazasına sebep oldu.

Polis açıklamasına göre, Mehmet Bulut’un kullandığı araç, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Murat Abi yönetimindeki SA 166 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu ölen veya yaralanan olmadı.

2- Tekerlek vidaları kopan kamyon takla attı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nun 24-25'inci kilometreleri arasında, Rıdvan Öğüt, yönetimindeki LJ 372 plakalı kamyon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sol arka tekerlek vidalarının kopması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek anayol içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

3- Lefkoşa’da Narin Gündemir (K-45), yönetimindeki JV 179 plakalı araçla doğu istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizce sağa doğru şerit değiştirerek, aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Enes Güngördü (E-29) yönetimindeki LY 646 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın ardından yoluna devam eden LY 646 plakalı araç, sağ yan tarafı üzerine devrilerek durdu.

Polis açıklamasına göre saat 12.20 sıralarında, Gzt. Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.