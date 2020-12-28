Trafik denetimleri sürüyor

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bahis evi ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Casinolarda yapılan kontrolde ise buraya girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 650 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 138 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı rapor edilip, 2 araç trafikten men edildi. (MHA)