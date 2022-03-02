banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Otobüs durağına daldı
Otobüs durağına daldı
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Kıb-Tek Müdürü Erdoğan yeni elektrik tarifeleri konusunda bilgi verdi
Yoksul muafiyetlerinde miktar artırıldı
Güven oylaması yarın
Güven oylaması yarın
Hani acıtmayacaktı!
Hani acıtmayacaktı!
banner405

Trafik denetiminde uyuşturucu

Geçitkale’de bir kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

02 Mart 2022 Çarşamba 18:15
Trafik denetiminde uyuşturucu

Polisten verilen bilgiye göre, dün Geçitkale’de akşam saatlerinde yapılan trafik denetimi sırasında, kontrol amaçlı durdurulan bir araçtaki bir kişinin Polis merkezine gelmesi söylendikten sonra yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 21 adet hap ile üzerinde uyuşturucu madde tartıldığına inanılan hassas teraziyi araçtan dışarıya attığı tespit edildi. İsminin baş harfleri F.A.E.K.A.Q. olan 28 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta dün 20:00 ile bugün 01:00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

banner341
Gazimağusa’da Polis tarafından denetlenen kumarhanelerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulunun 10 kişi tespit edildi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından trafikte yapılan denetimde ise, 403 araç kontrol edildi, 130 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan yasal işlem başlatıldı, bir araç ise trafikten men edildi. Ayrıca trafik denetimleri esnasında, tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen bir kişi de tutuklandı.

Girne’de ise trafikte 843 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 183 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 26 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta da trafikte 525 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 90 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 4 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

banner360
Son Güncelleme: 02.03.2022 19:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın yaşamını yitirdi
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın yaşamını yitirdi
Sahte TL ve Stg'lere dikkat... 5 kişi tutuklandı
Sahte TL ve Stg'lere dikkat... 5 kişi tutuklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sahte 20 sterlinlik ve 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi
Sahte 20 sterlinlik ve 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi
Yarın Fırtına Bekleniyor
Yarın Fırtına Bekleniyor
GAÜ’de düzenlenecek olan geleceğin evreni ‘metaverse’ sertifikalı eğitim programına yoğun ilgi
GAÜ’de düzenlenecek olan geleceğin evreni ‘metaverse’ sertifikalı eğitim programına yoğun ilgi
Pilli: “En büyük sorunumuz sistemsizlik”
Pilli: “En büyük sorunumuz sistemsizlik”
Meteoroloji Dairesi’nden şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı
KTAMS’tan elektrik fiyatlarına yapılan zamma tepki
KTAMS’tan elektrik fiyatlarına yapılan zamma tepki
Otobüs durağına daldı
Otobüs durağına daldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim