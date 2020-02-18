Trafik Dairesi tablet taksimetre uygulaması için çalışma başlattı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi, tablet taksimetre ve taksi yönetim sistemlerinin taksi cinsi araçlarda kurulumunu zorunlu hale getirecek çalışma başlattı.

Trafik Dairesinden verilen bilgiye göre, çalışma kapsamında, araçlar içerisine kurulacak tablet ve diğer cihazların standardı ile taksi cinsi araçlar içerisine isteğe bağlı olarak kurulacak reklam, eğlence ekranı ve araç içi görüntü kaydetme cihazları ile ilgili tanımlamalar belirlendi.

Mevzuatın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uygulamaya geçilmesinin planlandığı kaydedildi.

Tablet taksimetre ve diğer araç içi cihazlarla ilgili teknik tanımlamalara https://bub.gov.ct.tr/Portals/27/TABLET%20TAKSIMETRE%20WEB_BUB%5B13%5D.pdf bağlantısından erişilebiliyor.