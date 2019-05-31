Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekreterliği’ne yapılan başvurular değerlendirildi

Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekreterliği’ne 1 Ocak 2019 tarihinden önce yapılan işletme izni başvuruları, İzin Kurulu tarafından değerlendirildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaymakamlıklar, belediyeler, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen görüşlerin güncelliklerini yitirdiği tespit edildi.
Bu sebeple, müracaatlarını güncellemek isteyen başvuru sahiplerinin 30 gün içerisinde Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekterliği’ne başvurmaları gerekiyor.
Son Güncelleme: 31.05.2019 15:53