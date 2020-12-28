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Trafik canavarı yine can aldı

Akdoğan - Yiğitler Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti..

28 Aralık 2020 Pazartesi 10:45
Trafik canavarı yine can aldı
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28.12.2020 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Akdoğan - Yiğitler Anayolu üzerinde 0 - 1 kilometreleri içerisinde, Erdemli’de sakin Ortaç GÜRBÜZ (E-25), yönetimindeki ES 375 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun solundan çıkıp kontrolsüzce tekrardan yola giriş yaptıktan sonra, yine kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun sağından çıkarak selvi ağacına çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu ES 375 plakalı araç sürücüsü Ortaç GÜRBÜZ olay yerinde yaşamını yitirirken kazada yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Ali GÜNDOĞAN (E-22) ve Emin YALÇIN (E-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
ölümlü Kaza
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