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Trafik canavarı can almaya devam ediyor

Trafik canavarı can almaya devam ediyor

10 Mart 2019 Pazar 21:25
Trafik canavarı can almaya devam ediyor

TRAFİK CANAVARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

Ülkemizde bir hafta içerisinde 3 kişi ne yazik trafik terörine kurban oluyor önceki gün Karpaz'da meydana gelen kazada iki genç kadın hayatını kaybederken ve onların acısı daha dinmeden bu akşam ise iskele Ercan ana yolunda bu kez İlter Taşpınar Çavuşgil ne yazık trafik kazasında hayatını kaybetti .

İlter Taspınar Çavuşgil'in sosyal medya hesabından 15 saat önce paylastığı yazı herkesi duygulandırdı.

Hata da yaparım doğru da… Severim de sevilirim de, üzerim de üzülürüm de…! İşte ben buyum…! Bu yüzden mutluyum… Kendimi, hatalarımı, duygularımı, gelmişimi, geçmişimi seviyorum…! Hatalarımdan gocunmuyorum, doğruları öğreniyorum. Geçmişi siliyorum, sadece ama sadece bugüne bakıyorum ve de geleceğe… Tecrübe ediniyorum, hatalarımdan ders alıyorum, hayatı tanıyorum, güvenmemeyi öğreniyorum…Hatalar insanlar içindir, insan hata yapmadan doğruyu bulamaz… Geçmiş(!) : Adı üstünde geçmiş…! Beni bugünümle, kalbimle ve de kalbiyle değerlendirecek insanlara şans veriyorum… Arkamdan konuşanlar(…): Klişe ama sizin için ancak konuşulacak konu olurum…! Beni yargılayanlar(…) : Devam edin… Edin ki; kendi hatalarınızı örtün, bakalım ne yanlışımı bulabileceksiniz…? Silinmeyi hak edenler(!) : Merak etmeyin silinmediniz…! Yeriniz kalbimde hep hazır, bana birer ders birer tecrübe olarak en güzel yerde silinmemek üzere kazındınız… Benimle uğraşanlar (uğraşabildiğini sananlar ) (…) : Siz de aynen devam…! Ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğumu bir kere daha hissettiriyorsunuz bana. Ve de ne kadar doğru… Sonuç mu ? Sonuç( ! ) : Bu hayat benim ! Gelene de, gidene de eyvallahım var, gelmişe de geçmişe de saygım...

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