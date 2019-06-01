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Trafik canavarı bir gencimizi daha hayatdan kopardı
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Trafik canavarı bir gencimizi daha hayatdan kopardı

Trafik canavarı bir gencimizi daha hayatdan kopardı

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:08
Trafik canavarı bir gencimizi daha hayatdan kopardı

TRAFİK CANAVARI BİR GENCİMİZİ DAHA HAYATDAN KOPARDI

Ergün YAHAT

Bugün saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde, Erenköy sakini Sadrettin Kara (E-21), yönetimindeki EK 303 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ambella Restoran yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp 55 numaralı ikametgahın bahçe duvarına çarparak kontrolsüz bir şekilde takla atıp sürüklemiştir. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Sadrettin Kara kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 01.06.2019 19:56
Anahtar Kelimeler:
Sadrettin KaraTrafikKazaÖlümlü
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