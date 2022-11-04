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Trafik canavarı 2 gencimizi hayattan kopardı

04 Kasım 2022 Cuma 21:37
Trafik canavarı 2 gencimizi hayattan kopardı

TRAFİK CANAVARI 2 GENCİMİZİ HAYATTAN KOPARDI

Ergün Yahat

Bafra oteller bölgesinde bugün akşam üzeri meydana gelen feci kazada ne yazık trafik canavarı iki gencimizi hayattan kopardı .

04.11.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, Oğuzhan KARAASLAN (E-29), yönetimindeki JE 326 plakalı araç ile Nuhun Gemisi Otel istikametinden ters şeride girerek Kaya Artemis Otel Çemberi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten kendi şeridinde Nuhun Gemisi Otel istikametine doğru seyreden Yusuf AYGÜN (E-31) yönetimindeki THC 620 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu JE 326 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan KARAASLAN ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Oktay ÖRTLEK (E-27) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Kazada yaralanan THC 620 plakalı araç sürücüsü Yusuf AYGÜN ile JE 326 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim ÇELİK (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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