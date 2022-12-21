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Trafiğe kapalı yol

21 Aralık 2022 Çarşamba 23:21
Trafiğe kapalı yol

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Kurudere kavşağı-Turunçlu köyü arasında yarın yol bakım, onarım işleri yapılacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Kurudere kavşağı-Turunçlu köyü arası yolun belirli kısımlarında yarın başlayıp, ikinci bir duyuruya kadar sürecek olan yol bakım, onarım işleri kapsamında yama işleri yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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