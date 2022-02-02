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Trafiğe kapalı yol

02 Şubat 2022 Çarşamba 19:30
Trafiğe kapalı yol

GÜZELYURT’TAN  LEFKOŞA YÖNÜNE GİDECEK ARAÇLAR İÇİN ULAŞIM, YILMAZKÖY BİRİNCİ KAVŞAĞINDAN İTİBAREN ESKİ YOL GÜZERGAHINDAN SAĞLANACAK

Polis, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu'nun, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiş yönünde Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy üst geçidi arası  kısmının 3-5 Şubat tarihlerinde ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Polis, Gönyeli ve Alayköy bölgelerinin artan enerji talebinin karşılanabilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından orta gerilim enerji nakil hattı tesis edilmesi projesi kapsamında; 3-5 Şubat tarihlerinde, 09.00-16.00 saatleri arasında belirtilen yolların ulaşıma kapatılacağını açıkladı.  

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu'nun, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiş yönünde Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy üst geçidi arası kalan kısmının 09.00-16.00 saatleri arasında trafik ve çalışma emniyeti açısından ulaşıma kapatılacak.  

Çalışmalar esnasında, Güzelyurt’tan gelip, Lefkoşa yönüne gidecek araçlar için ulaşımın, Yılmazköy birinci kavşağından itibaren eski yol güzergahından sağlanacağı belirtildi.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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Son Güncelleme: 02.02.2022 19:38
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