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Trafiğe bir can daha verdik!

21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

22 Ocak 2022 Cumartesi 01:08
Trafiğe bir can daha verdik!

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Ölümle Neticelenen Trafik Kazası 
21.01.2022 tarihinde,  saat 23:00 sıralarında,  Gemikonağı - Güzelyurt Anayolu üzerinde,  Muhammet Ünsal YILMAZ (E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy dahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan sürücüsü henüz tespit edilemeyen NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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