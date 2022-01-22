Trafiğe bir can daha verdik!

Ölümle Neticelenen Trafik Kazası
21.01.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Muhammet Ünsal YILMAZ (E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy dahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan sürücüsü henüz tespit edilemeyen NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
21.01.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Muhammet Ünsal YILMAZ (E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy dahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan sürücüsü henüz tespit edilemeyen NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.