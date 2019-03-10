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Trafiğe bir can daha!!

Trafiğe bir can daha!!

10 Mart 2019 Pazar 19:44
Trafiğe bir can daha!!

Bugün saat 16:30 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu 4-5 km'leri arasında, Fatma Yakupoğluları (K-50), yönetimindeki GS 918 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan İlter Taşpınar (K-27) yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmış ve PR 959 plakalı araç yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Umut Çavuşgil (E-35) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırdılar. Kazada ağır yaralanan PR 959 plakalı araç sürücüsü İlter Taşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Diğer yaralıların ise  tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kktc ölümlü Kaza
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