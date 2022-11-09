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Tosunoğlu'na 20 milyonluk kıyak!...

Yerel seçimler sonrası olası erken seçimle iktidara veda edeceğini anlayan hükümet ortakları seçim yasakları öncesinde devlet imkanlarından daha fazla faydalanabilmek için arsızlıkta sınır tanımayan davranışlar sergiliyorlar.

09 Kasım 2022 Çarşamba 11:41
Tosunoğlu'na 20 milyonluk kıyak!...

Yerel seçimler sonrası olası erken seçimle iktidara veda edeceğini anlayan hükümet ortakları seçim yasakları öncesinde devlet imkanlarından daha fazla faydalanabilmek için arsızlıkta sınır tanımayan davranışlar sergiliyorlar.

Bir taraftan Başbakan yakınlarını, milletvekilleri kardeş ve akrabalarını istihdam ederken diğer taraftan Hükümetin perde gerisindeki büyük ortağı Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun çocukları da ülkeyi terk etmesin diye 20 Milyon TL tutarındaki Kıyak bir ihaleyle ödüllendirildi.

ÖZEL ŞARTNAME SONUCU İHALEWYE SADECE TOSUNOĞLU KARDEŞLER KATILDI

Demokrat Parti kontrolündeki Turizm Bakanlığı tarafından adrese teslim yapılan ihale şartnamesi yüzünden Girne Antik Liman ihalesine DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun ve kardeşi Barış Tosunoğlu'nun şirketleri katılabildi.

ADRESE TESLİM 20 MİLYONLUK HEDİYE

Adrese teslim yapılan ihale şartnamesi ve ihale süreci sonucunda 19.980.000 TL bedelli ihale Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun şirketine hediye edildi.

NE YASALDIR NE DE ETÎKTİR !

Siyasal Kamu Görevlileri Yasasına göre bir Milletvekilinin kendi partisinin kontrolündeki bakanlıktan bu şekilde ihale alması NE YASAL NE DE ETİKTİR.

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL NİYE GÖZ YUMUYOR ?

Müteahhitler arasında ciddi ayrımcılık yaratan bu şekildeki davranışlara Başbakan Ünal ÜSTEL tarafından Mecliste Nisap sorunu yaşamamak ve kendi yandaşlarına sağlanan menfaatlere hükümet ortağının itiraz etmemesi için göz yumduğu iddia ediliyor.

CEM KARACA'NIN KULAKLARINI ÇINLATTILAR

Hükümet ortaklarının bu şekildeki davranışları vatandaşlar arasında Cem Karaca'nın meşhur "YİYİN EFENDİLER YİYİN, PATLAYİNCAYA, TIKSIRINCAYA KADAR YİYİN " şarkısını yeniden popüler olmasına sebep oldu.

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