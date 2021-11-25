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Tosunoğlu Genç TV'ye konuştu

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, hükümetin hızlı hareket etmemesi halinde birkaç yıl içinde ciddi sayıda iş yerinin kapanabileceğini; erken genel seçimin, önlemlerin alınmasına engel olmaması gerektiğini kaydetti.

25 Kasım 2021 Perşembe 14:45
Tosunoğlu Genç TV'ye konuştu

İş insanlarının ucuz krediye daha kolay ulaşmalarını sağlamak gerektiğini belirten Tosunoğlu, “sicil affı” önerisinde bulundu.
Kalkınma Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Tosunoğlu, dün akşam Genç Tv’de bir programa katıldı.
Konuşmasında hem borçlu insanların hem de yatırımcının yanında olunması gerektiğini kaydeden Tosunoğlu, ülkede bir çok kişinin döviz borcu olduğunu, bu durumun Kalkınma Bankası için de risk oluşturduğunu, ileride hiç kredi veremez duruma bile düşebileceklerini belirtti.
Tosunoğlu, TL’nin değer kaybının sebepleri arasında, faiz indiriminin de olabileceğini  ancak tek sebebin bu olduğunu söylemenin yanlış olduğunu belirtti.
Kalkınma Bankası bünyesinde kriz masası oluşturduklarını, önümüzdeki hafta da Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırdıklarını kaydeden Tosunoğlu, “Umut beslemek istiyorum, umarım TL daha fazla değer kaybetmez” dedi.
Önceliklerinin yatırımcı ve borçlulara sahip çıkmak olduğunu belirten Tosunoğlu, “Kuru sabitlemeliyiz. Ama Sterlin kurunu 17.50 TL’den sabitlemek kimseye yaramaz. Müşteri, yatırımcı bunu kaldıramaz. Kalkınma Bankası’nın bunun ne kadarına cevap verebileceğine bakıyoruz. Umudum odur ki, bir kısmını biz karşılayabilelim, kaldırabilelim. Bu dönem zararın bir kısmını sübvansiye etmemiz gerekirse etmeliyiz” dedi.
Kurun sabitlenmesi gerektiğini ancak bunun bugünkü kurdan olursa kimsenin işine yaramayacağını ifade eden Tosunoğlu, “2021 yılı başındaki kurdan sabitleme olabilir. Kimse sanırım bu yükselişi tahmin edemezdi. Etmemişti” dedi.
Sürdürülebilir bir yapı için tüm bankaların elini taşın altına koyması gerektiğini kısa dönem için değil, orta ve uzun vadeli çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.


 “DEVLET FON YARATMALI”
Devletin fon yaratması gerektiğini de kaydeden Tosunoğlu, vergi sisteminin güncellenmesi, ülke ekonomisinin sadece gazinolara veya bazı büyük yatırımcılara endekslenmemesi gerektiğini belirtti.
Yatırımları, küçüklü büyüklü çeşitlendirmek, renklendirmek ve vergilendirmek gerektiği görüşünü dile getiren Tosunoğlu, “Ada ülkesiyiz. Tanınmamışlığı da avantaja çevirebilmeliyiz. Bu avantajları yatırıma, yatırımları vergiye ve vergileri de topluma dönüştürebilmeliyiz. Önümüzde Malta örneği vardır” diye konuştu.
Dışarıdan yasal fonların gelmesi konusunda düzenlemeler yapılması, illegal olmayan fonların aktarılması ve aktarımının kolaylaştırılması gerektiğini söyleyen Tosunoğlu, “Off shore olayına önem vermeliydik. Biz ise ne yaptık? AB’yi memnun etmek adına, 2006’da 2007’de ve 2008’de yasal mevzuat hazırlayıp bunu engelledik. AB üyesi Güney Kıbrıs bile 2013’te bu mevzuatı uyguladı. AB bize ne kadar yakın durdu peki? Sormak isterim.” dedi.


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“ANAVATAN HER ZAMAN YANIMIZDADIR”
Anavatan Türkiye’nin her zaman yanlarında durduğunu belirten Tosunoğlu,  “Türkiye Cumhuriyeti olmasa nefes alamayız” dedi.
Tosunoğlu,  Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerini  avantaja çevirmek, Kuzeye daha kolay geçişlerinin yanında, daha fazla para harcatmanın yollarını da bulmak gerektiğini vurguladı.
Tosunoğlu, “Bu konuda  Çalışma yapmalıyız. Bu bir devlet politikası olmalı. Kıbrıs’ın güneyinden gelen herkes burada kendini daha rahat hissetmeli. Kuzeye hiç geçmeyen Kıbrıslı Rumlar var, sebepleri araştırılmalı. Geçişleri sağlanmalıdır ”dedi.


“HAVAALANINDA TURİSTLERİN UZUN SÜRE BEKLETİLMESİ DOĞRU DEĞİL”
Havaalanında turistlerin uzun süre bekletilmesinin doğru olmadığını da belirten Tosunoğlu, gerekiyorsa iki sağlık görevlisi değil, 10 sağlık görevlisi orada olmalı, özel sektörden hizmet satın alınmalı ama geçişler hızlandırılmalıdır” dedi.


“DERHAL SİCİL AFFI ÇIKARILMASI LAZIM”
İş insanlarının çok zorda olduğunu, işçi çıkarmamak ve işlerini sürdürmek için direndiklerini ancak fazla umut olmadığını da belirten Tosunoğlu, şunları kaydetti:
“İş insanlarının ucuz krediye daha kolay ulaşmalarını sağlamak lazım. Devletin derhal bir sicil affı yaratması gerekiyor. Sicil affı çıkmazsa bir çok kişi krediye ulaşamayacaktır. Hızlı hareket etmezsek, birkaç yıl içinde çok ciddi sayıda iş yeri kapanacaktır. Hepimize sorumluluk düşüyor. Cesaret ve akılla adım atmak lazım. Önümüzde erken genel seçim var. Bu seçim, önlemlerin alınmasına engel olmamalıdır. Bu ülkede bir yıl önce haftalık alış verişi için 300 - 500 TL harcayan aileler, şimdi bir küçük poşeti aynı paraya dolduramaz durumdadır. Maaşlar eriyor, borçlar artıyor” .


“KALKINMA BANKASI SİYASETTEN UZAKLAŞTIRILMALI”
Kalkınma Bankası gibi kurumların daha özerk yapıya kavuşturulması, Kalkınma Bankası’nın  siyasetten uzaklaştırılası gerektiğini belirten Tosunoğlu, diğer yandan siyasi istikrarın da önemini vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 25.11.2021 16:43
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