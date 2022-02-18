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Tosunoğlu: Bakanlık pazarlıklarından rahatsızım

"Şimdi güç gösterileri ya da bencilliğin değil samimiyetle ülke sorunlarını görüşmenin vaktidir."

18 Şubat 2022 Cuma 13:00
Tosunoğlu: Bakanlık pazarlıklarından rahatsızım

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, hükümet çalışmaları hakkında açıklama yaptı, bakanlık talebi olmadığını ancak bakanlık pazarlıklarından rahatsız olduğunu söyledi.

Tosunoğlu, “Şu ana kadar yapılan tartışmaların bir bakanlık pazarlığı şeklinde sunulması son derece talihsizdir” dedi.

“Öncelik mutlaka halkımızın geçim derdi, üretim, ekonomi ve yapısal dönüşümler olmalıdır” düşüncelerini paylaşan Tosunoğlu, UBP’ye de “Seçmen kimseye tek başına iktidar yetkisi vermedi” göndermesi yaptı.

Tosunoğlu, partisinin yakın zamanda hükümet deneyimlerini iki farklı bakanlıkla sürdürdüğünü, burada oluşan kurumsal hafızayı önemsediğini ifade etti.

“Bakanlıklar konusu ne yazık ki farklı bir zihniyet üzerinden ele alınıyor.

Öyle bir yaklaşım var ki, bakanlar adeta ülkenin değil partilerin bakanı gibi görülüyor.

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O nedenle de her dönem hangi parti, kaç bakanlık alacak, kim bakan olacak tartışmaları koalisyon süreçlerinde belirleyici oluyor.

Bakanların ‘partilerin bakanı’ olması anlayışına bir son verelim.

Şunu da açıklıkla paylaşmak isterim, kişi olarak bakanlık talebim yoktur.

Yeni bir koalisyona başkanlık yapacak Ulusal Birlik Partisi'nin hem Başbakan hem de Meclis Başkanlığı makamlarına sahip olacağı da unutulmamalıdır.

Ulusal Birlik Partisi'nin böylesi bir ağırlığa sahip olduğu ve halkımızın de hiçbir partiye tek başına hükümet görevi vermediği bir ortamda, ülke bütünlüğünü düşünerek hareket etmek, eylem ve hizmet programlarına yoğunlaşmak şarttır.

Şimdi güç gösterileri ya da bencilliğin değil samimiyetle ülke sorunlarını görüşmenin vaktidir.

Halkımız hizmet istiyor ve ülkenin ayağa kalkmasını istiyor.”

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