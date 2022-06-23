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Toroslu: “Mersinlik tamamen boşaltıldı; Ardahan ve Topçuköy’e hazır olun talimatı verildi”

23 Haziran 2022 Perşembe 00:15
Toroslu: “Mersinlik tamamen boşaltıldı; Ardahan ve Topçuköy’e hazır olun talimatı verildi”

Bölgede Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel’in de katılımıyla kriz masası toplantısı yapılıyor

İskele Belediyesi “acil durum çağrısı” yaptı

Alevlerle boğuşan Mersinlik köyünde yaşayanların tümü Kaplıca köyündeki bir tesise tahliye edildi; Ardahan ve Topçuköylülere ise her an tahliye için hazır olmaları talimatı verildi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’ye bağlı Mersinlik köyünde başlayan ve geniş bir bölgede devam eden yangına havadan müdahalenin, havanın kararmasıyla durduğunu; karadan müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Toroslu, ancak bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı müdahale imkanlarının sınırlı kaldığını bildirdi.

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Yangının başlangıç noktası olan Mersinlik’te yaşayanların tahliye edildiğini ve Kaplıca köyündeki bir tesise yerleştirildiklerini belirten Kaymakam Toroslu, Ardahan ve Topçuköy için de tahliyeye her an hazır olunması talimatı verildiğini ancak gece yarısı itibarıyla tahliyeye başlanmadığını ifade etti.

Toroslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel’in bölgede bulunduğunu ve kriz masası toplantısının devam ettiğini de bildirdi.

-İskele Belediyesi'nden acil durum çağrısı

Öte yandan İskele Belediyesi, rüzgarın da etkisiyle sürekli olarak yön değiştiren yangının, Ardahan ve Topçuköy'e ulaşma riski bulunduğundan iş makinesi ve su tankeri olan vatandaşlara acil durum çağrısı yaptı.

Açıklamada, iş makinesi ve su tankeri olanların belediye personeli Ali Tansu'ya 0548810 11 31 numaralı telefondan ulaşmaları istendi.

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Son Güncelleme: 23.06.2022 00:28
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