Toros, Ses Kıbrıs'a konuk oldu

Pandemi döneminde bir alternatif politika zinciri ürettiklerini kaydeden Toros, erken genel seçimde halkın karşısına ürettikleri politikalarla çıkacaklarını söyledi. Halkın iki seçeneği olacağını söyleyen Toros, “Ya bu son 2.5 senede yaşadıklarınızın devamına karar verirsiniz ya da alternatife bir fırsat verirsiniz. Halka yönelteceğimiz soru budur” dedi. Halkın alternatife fırsat vermesi durumunda yeni bir yol açılacağını söyleyen Toros, “CTP’nin kapasitesine güveniyorum” dedi.

CTP’nin Türkiye, AB ve Kıbrıs’ın güneyinde diyalog kanalları olduğunu ifade eden Toros, “Bilgi paylaşımı ve istişare içerisinde rasyonel kararlar verip, yürürlüğe koyacağız” dedi.

Topun halkın kucağında olduğunu belirten Toros, “Halk değişiklik isterse, biz, o isteklerinin yeni temsilcileri olacağız” dedi.

“UBP-CTP MODELİ, UZLAŞIYA VE KOŞULLARA BAĞLI”

Geçmişte kurulan UBP-CTP hükümet modellerinin hatırlatıldığı Toros, bu şekilde bir hükümetin kurulmasını “mümkün” olarak değerlendirdi. Toros, “Tarafların uzlaşıya ne kadar hazır olduklarına ve koşullara bağlı” dedi. Toros, “Taraflar, gerek Kıbrıs sorunu konusunda, gerek uluslararası ilişkiler, Kapalı Maraş konusunda farklılıklarını korursa olasılık zayıftır. Eğer taraflar, birtakım koşullara sıcak bakar ve o uzlaşı alanında buluşabilirse mümkündür” dedi.

“UBP’NİN POZİSYONU GERÇEKÇİ DEĞİL”

UBP’nin Kıbrıs sorunundaki pozisyonunu da değerlendiren Toros, UBP’nin pozisyonunun gerçekçi olmadığını belirtti. Toros, “UBP’nin politikasının gerçekçi olmadığının er-geç ortaya çıkacağını söyledi. Toros, “Pozisyon değişikliği kendilerine çok büyük bir itibar kaybına mal olacaktır” dedi.

UBP’nin ekonomik sorunlara çözüm üretememesinin sebebini BM zeminini terk etmesine bağlayan Toros, UBP’nin dünyadan ve AB’den koptuğunu kaydetti. Toros, UBP’nin pozisyonu sürdürülebilir değil” dedi.

“KIBRIS’IN KUZEYİNDE UZUN SÜREDEN BERİ BASKILAR VAR”

Uzun süreden beri Kıbrıs’ın kuzeyinde müdahaleler, anti demokratik hareketlerin ve baskıların olduğunu belirten Toros, “İrademiz ve özgürlüğümüz üzerindeki baskı unsurları sanırım herkesin malumudur” dedi.

Kıbrıs sorununda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) parametreleri olduğuna işaret eden Toros, “Türkiye yetkililerinin o müzakere zeminini bertaraf etmiş olması, bizi çözümsüzlüğe mahkûm eden bir şey” dedi. Kapalı Maraş’ta yapılanların da uluslararası hukuk karşısında ciddi itibarsızlaştırıldıklarını söyledi. Toros ayrıca Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının Türkiye’ye gittikçe artan bedelleri getirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.