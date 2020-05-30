banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
banner339
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Uyuşturucudan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Google Covid-19 verilerine KKTC’yi dahil etti
KKTC'NİN COVİD-19 VERİLERİ GOOGLE'DA!
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Toros: “BM parametrelerine bağlı federasyon daha fazla geciktirilmemeli!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros, dün akşam online olarak düzenlenen “The Cyprus Left” (Kıbrıs Solu) toplantısına katıldı ve Kıbrıs sorununa dair görüş ve fikirlerini paylaştı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:05
Toros: “BM parametrelerine bağlı federasyon daha fazla geciktirilmemeli!”
banner337
banner345

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros, dün akşam online olarak düzenlenen “The Cyprus Left” (Kıbrıs Solu) toplantısına katıldı ve Kıbrıs sorununa dair görüş ve fikirlerini paylaştı.

CTP’nin kuruluşundan bu yana Kıbrıs'ta ve bölgede barış, demokrasi ve adalete olan bağlılığıyla bilindiğini ifade eden Fikri Toros, ada için vizyonlarının her zaman Birleşik Federal Kıbrıs olduğunu ve bunun da aslında CTP’nin siyasi duruşunun omurgasını oluşturduğunu vurguladı. Toros, ilgili tüm BM parametrelerine bağlı, kalıcı bir federasyonun, daha fazla bekletilmemesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

“JEO-POLİTİK İSTİKRAR TEHLİKE ALTINDA”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, büyük bir hayal kırıklığı içerisinde geçen ve başarısızlığa uğrayan 2017 Crans-Montana Konferansı’nı takiben, yer alan değerlendirme ve istişare dönemi sonrasında, kapsamlı bir siyasi anlaşmaya yönelik sonuç odaklı müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin sürecin halen devam etmekte olduğunu kaydeden Toros, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sorunun devam eder olması, ortak vatanımızı, sürdürülebilir barıştan, güvenli bir ortamdan, demokrasiden ve refahtan mahrum bırakmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin temel değerleriyle de çelişen bu mevcut durum, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de ihtiyaç duyulan jeo-politik istikrarı da tehdit ediyor.”

“SİYASİ EŞİTLİK VAZGEÇİLMEZ UNSUR”

Tüm BM kararları, siyasi eşitliğin tüm federal organlarda eşit sayısal katılım anlamına gelmese de her iki toplumun çıkarlarının korunması için federal devletin karar alma mekanizmalarında etkili katılımı zorunlu kıldığını belirten Toros, “Bu nedenle, iki toplumun siyasi eşitliği, yalnızca bakanlar kurulunda değil, aynı zamanda federal organlarda da dönüşümlü başkanlık ve bir olumlu oyla yer almalıdır. Şunu söylemeliyim ki, eşitlik sadece toplumların “hayati çıkarları” ile sınırlı kalamaz” dedi.

banner341
“MEVCUT STATÜKO SÜRDÜRÜLEMEZ”

25 Kasım 2019'da iki liderin BM Genel Sekreteri huzurunda bir araya gelerek statükonun sürdürülebilir olmadığını teyit ettiklerini hatırlatan Toros, “Liderler ayrıca, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların çıkarına, aynı zamanda tüm adanın daha yararına olacak şekilde Kıbrıs sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının her zamankinden daha acil olduğunu da eklediler” dedi.

“LİDERLERİN SINIR KAPILARIYLA İLGİLİ VARDIKLARI GÖRÜŞ BİRLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ”

Toros, son salgının ardından Ada geneline yayılma riskine karşı alınan katı önlemler arasında geçiş noktalarının da kapatılmasının iki taraf arasındaki günlük ilişkileri ve iş birliğini engellediğini dile getirerek, sağlıkla ilgili güncel duruma bağlı olarak, iki lider tarafından 8 Haziran'da geçiş noktalarının aşamalı olarak yeniden açılmaları yönünde vardıkları görüş birliğini cesaretlendirici bulduğunu belirtti.

Toros, “Bu kritik noktada, sonuç odaklı müzakereler hedefi doğrultusunda ilgili tüm konuların tartışılabileceği bir gayri resmi beşli konferansın uygun olan en yakın tarihte gerçekleşebilmesi için iki lideri diyaloglarını güçlendirmeye çağırıyoruz” dedi.

“BM GENEL SEKRETERİ’NİN LİDERLİĞİNE GÜVENİYORUZ”

Toros şöyle devam etti:

“Garantör ülkelerin de katılımlarıyla gerçekleşecek olan bu konferansta, tarafların BM parametrelerine bağlı kalmalarını ve müzakereler öncesinde herhangi bir sapma olasılığına fırsat verilmemesi için BM Genel Sekreteri’nin değerli liderliğine güveniyoruz. Stratejik siyasi anlaşma hedefiyle kapsamlı çözüm müzakereleri yolunu açabilmek için, her iki lider de 25 Kasım 2019 tarihinde Berlin’de gerçekleşen gayri resmi toplantı sonrasında yapılan BM açıklamasında belirtildiği gibi, varılan tüm yakınlaşmalara, ortak deklarasyona ve Guterres çerçevesine bağlı kalmalıdır. Süreç boyunca, CTP'nin AKEL ve diğer tüm siyasi parti ve gruplarla işbirliği içinde liderleri desteklemek ve cesaretlendirmek için gerekli olan çabayı esirgemeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bu, Kıbrıs solunun da önceliği olmaya devam etmelidir.”

Son Güncelleme: 30.05.2020 12:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LES ambassadeurs hotel & Casino kapılarını açıyor!
LES ambassadeurs hotel & Casino kapılarını açıyor!
KSP: “Kara sınır kapıları derhal açılmalıdır”
KSP: “Kara sınır kapıları derhal açılmalıdır”
Güneyde çalışan Kıbrıslı Türkler, Salı günü Meclis önünde eylem yapacak
Güneyde çalışan Kıbrıslı Türkler, Salı günü Meclis önünde eylem yapacak
MEMURSEN ve ADASEN'den HAKSEN'e destek
MEMURSEN ve ADASEN'den HAKSEN'e destek
Tatar: Google News yayınları DSÖ’ye örnek olmalı, veriler sınır tanımamalı
Tatar: Google News yayınları DSÖ’ye örnek olmalı, veriler sınır tanımamalı
Hava durumu
Hava durumu
Google Covid-19 verilerine KKTC’yi dahil etti
Google Covid-19 verilerine KKTC’yi dahil etti
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Dönmez: Güney Kıbrıs hariç tüm ülkelerle işbirliğine hazırız
Dönmez: Güney Kıbrıs hariç tüm ülkelerle işbirliğine hazırız
Güvercinlik Kavşağı’nda trafik kazası…
Güvercinlik Kavşağı’nda trafik kazası…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim