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Töre: “Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye'nin güvencesinde yoluna emin adımlarla devam edecek”

Töre: “Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye'nin güvencesinde yoluna emin adımlarla devam edecek”

19 Temmuz 2019 Cuma 12:50
Töre: “Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye'nin güvencesinde yoluna emin adımlarla devam edecek”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, daima uzlaşı ve hoşgörüden yana olan Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye'nin güvencesinde yoluna emin adımlarla devam edeceğini vurguladı.

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Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramının şan ve şerefle kutlandığını söyleyerek, bundan tam 45 sene önce büyük Türk ordusunun Kıbrıs adasına barışı ve Kıbrıs Türk halkına özgürlüğünü getirdiğini kaydetti.  

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“O günlerden bu günlere yükseltmek ve yüceltmek gayretinde olduğumuz, ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğimiz milli bir devlet kurduk. Bu devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türk Halkı için Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk Ordusunun adadaki varlığının vazgeçilmez olduğunu 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümünde bütün dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Daima uzlaşı ve hoşgörüden yana olan Kıbrıs Türk'ü Anavatanı Türkiye'nin de güvencesinde yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinde ve 20 Temmuz Barış Harekatı esnasında şehit düşen kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz. 20 Temmuz ruhunu her zaman yaşatacağız.”

Son Güncelleme: 19.07.2019 16:17
Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
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